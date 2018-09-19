İzmir'de kaçak içkiye geçit yok

Yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklandı.

İzmir'de alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğinin önlenmesine yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güzelbahçe ilçesinde bulunan bir adreste sahte içki ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine düğmeye bastı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 12 Eylül 2018 tarihinde söz konusu adrese yapılan operasyonda, 43 şişe değişik ebatlarda markalı viski, 270 şişe değişik ebatlarda markalı rakı, 197 litre açık rakı, 70 litre açık viski, 90 litre etil alkol, 1 litre plastik şişe içerisinde anason, 0,5 litre plastik şişe içerisinde votka esansı, 0,5 litre plastik şişe içerisinde rakı esansı, 0,5 litre plastik şişe içerisinde viski esansı, 0,5 litre plastik şişe içerisinde viski aroması, 0,5 litre plastik şişe içerisinde içki yapımında kullanılan karamel maddesi, 2 adet içki yapımında kullanılan 100 litre kapasiteli plastik tank, 450 adet çeşitli ebat ve markalarda boş içki şişesi, 200 adet içki yapımında kullanılan markalı rakı şişe kapağı, 5 bin adet fotokopi TAPDK bandrolü ve 500 adet ön ve arka şişe etiketi ele geçirildi. Olay ele ilgili A.İ.(40), Y.B.D.(25), T.Ç.(49), H.D.(22) ve S.S.Ö.(28) isimli şahıslar yakalandı.

Şahıslardan Y.B.D., T.Ç., H.D. ve S.S.Ö. alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, A.İ. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.