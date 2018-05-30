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30 Mayıs 2018 10:31

İzmir’de kaçak silah imalathanesine operasyon

İzmir’de, kuru sıkı tabancaların namlularını dönüştürerek satışa hazır hale getirdikleri tespit edilen 2 şahıs yakalandı.

İzmir’de kaçak silah imalathanesine operasyon

30 Mayıs 2018 10:31

Şahısların adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda tabanca ve tüfek ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde Bostanlı Mahallesi Şehitler Bulvarı üzerinde duran S.B. isimli bir şahıstan şüphelendi. Söz konusu şüpheliyi durduran ekipler, şahsın üzerinde yaptıkları aramada ruhsatsız olduğu belirtilen 1 adet tabanca ele geçirdi. Bunun üzerine, gözaltına alınan S.B. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette yapılan araştırmada, S.B.’nin daha önceden Karşıyaka ve Bayraklı ilçesinde ruhsatsız silah satışı yaptığı öğrenildi.


Öte yandan, S.B.’nin sorgusu devam ederken, Bornova’da yer alan 1. Sanayi Sitesi’nde R.G. isimli bir kişiye ait iş yerinde kuru sıkı silahların namlularını dönüştürerek gerçek hale getirdikleri ve satış yaptıkları ortaya çıktı. Konuya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığından aldığı izinle S.B. ve R.G.’nin adreslerinde ve iş yerlerinde arama yaptı. Operasyon sonucu, S.B.’nin evinden 9 adet tabanca, 2 adet tüfek, 1 adet çelik kasa, 1 adet pointer dürbün, 1 adet tüfek taşıma aparatı ve silahlara ait şarjör, R.G. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada ise 4 adet tabanca, 2 adet bilye atar tabanca, 2 adet metal silah gövdesi ve silah yapımında kullanılan çeşitli parçalar ele geçirildi. Operasyonda R.G. gözaltına alınırken, 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.




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