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İzmir'de kaçak tütün operasyonu

İzmir’in Aliağa ilçesinde, polis tarafından bir otomobile yapılan kontrolde 35 kilogram kıyılmış tütün ve 190 bin boş makaron ele geçirildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, polis tarafından bir otomobile yapılan kontrolde 35 kilogram kıyılmış tütün ve 190 bin boş makaron ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede sigara ve tütün kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonlarını hızlandırdı. Polisler, tespit ettikleri bir otomobil içinde yaptıkları aramada 19 koli içerisinde 190 bin adet boş makaron, 6 paket üzerinde tütün sarmada kullanılan sarma kağıdı, 51 kilogram üzerinde Türkçe ibare bulunmayan nargile kömürü, 72 adet filtreli sigara makinesi, 35 kilogram kıyılmış tütün bulundu. Olayla ilgili otomobil sahipleri E.C. ile M.T. gözaltına alındı.


Ele geçirilen malzemelerin muhafaza altına alındığı ifade edilirken, söz konusu kişiler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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