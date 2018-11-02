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İzmir'de kadınlar diken üstündeydi, o sapık yakalandı

İzmir’in Konak ilçesinde, 1 çocuk ve 2 kadını taciz ettiği iddia edilen bir kişi gözaltına alırken, olaylardan biri apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İzmir'in Konak ilçesinde, 1 çocuk ve 2 kadını taciz ettiği iddia edilen bir kişi gözaltına alırken, olaylardan biri apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Konak ilçesi Güzelyalı'da 29 Ekim 2018 Pazartesi gecesi meydana gelen olay, apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda genç bir kadın, tacizciden kurtulmak için koşarak apartmana girmeye çalışıyor. Kapıyı açan kadının peşinden daha sonra kimliği A.Ö. (21) olan kişi koşarak geliyor. Kameraları fark eden zanlı, daha sonra da yüzünü kapatıyor ve bölgeden kaçarak uzaklaşıyor.


Ortaya çıkan görüntüler üzerine harekete geçen İzmir polisi, hemen görüntüler hakkında inceleme başlattı. Yapılan soruşturma ve incelenen kamera görüntüleri sonrasında harekete geçen polis, kimliğini tespit ettiği şahsı yakaladı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışma sonrasında yakalanıp gözaltına alınan A.Ö., Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.


A.Ö.'nün, 1 çocuk ve 2 kadını taciz ettiği iddia edilirken, zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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