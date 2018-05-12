İzmir’de kan davası hesaplaşması: 1 ölü

Olay, saat 12.00 sıralarında Bornova Küçükpark yakınlarında bulunan akaryakıt istasyonunun karşısında meydana geldi. 35 HB 3959 plakalı kamyonetiyle yolda seyreden Hayati İ., geçtiğimiz Şubat ayında oğlu Gökhan İ.’yi tabancayla vurup öldüren Mert U.’nun babası Nuri U.’yu görünce aracı yolun ortasında durdurdu ve yanındaki bıçağı defalarca Nuri U.’ya sapladı. Kanlar içinde kalan Nuri U., olay yerinde hayatını kaybetti. Hayati İ. ise olay yerinden ticari taksiye binerek uzaklaştı.

Olayı gören çevre sakinleri sağlık ve polis ekiplerine haber verirken, yapılan müdahalelere rağmen Nuri U. kurtarılamadı. Hayati İ.’nin olay yerinden kaçtığı taksi şoförü emniyet güçlerine verdiği ifadede, Hayati İ.’nin kendisine "Oğlu benim oğlumu öldürdü, ben de bunu öldürdüm" dediğini söylediği öğrenildi.

Polis zanlı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.