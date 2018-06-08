İzmir’de karaya oturan yük gemisi kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Çakmaklı sahili açıklarında 4 yıldır hacizli olan ve denize demir atan M/V Sinan Naiboğlu isimli yük gemisi, geçtiğimiz Ocak ayında kuvvetli fırtına nedeniyle karaya oturdu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, geminin karaya bağlantılı olduğu bölümleri iş makinelerinin yardımıyla derinleştirdi.

Yük gemisini karaya vurduğu andan itibaren sürekli kontrolde tutan Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik ekipleri, 10 metre genişliğinde ve 60 metre uzunluğundaki gemiye halatlar bağladıktan sonra, 80 ton çekme gücüne sahip olan römorkörlerle kurtardı. Uzun çalışmalar sonucu, saplandığı yerden çıkartılan gemi, römorklar ile gemi söküm tesisine çekildi.

Öte yandan, kurtarma çalışmalarının yapıldığı sırada gemiden herhangi bir sızıntı olmadığı ve denizde herhangi bir kirlilik oluşmadığı belirtildi.