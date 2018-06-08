Diğer
Kategoriler
08 Haziran 2018 09:23

İzmir’de karaya oturan yük gemisi kurtarıldı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, kuvvetli fırtına nedeniyle karaya oturan Türk bayraklı M/V Sinan Naiboğlu isimli yük gemisi, yapılan çalışmalar sonucu saplandığı yerden kurtarıldı.

İzmir’de karaya oturan yük gemisi kurtarıldı

08 Haziran 2018 09:23


Edinilen bilgiye göre, Çakmaklı sahili açıklarında 4 yıldır hacizli olan ve denize demir atan M/V Sinan Naiboğlu isimli yük gemisi, geçtiğimiz Ocak ayında kuvvetli fırtına nedeniyle karaya oturdu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, geminin karaya bağlantılı olduğu bölümleri iş makinelerinin yardımıyla derinleştirdi.


Yük gemisini karaya vurduğu andan itibaren sürekli kontrolde tutan Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik ekipleri, 10 metre genişliğinde ve 60 metre uzunluğundaki gemiye halatlar bağladıktan sonra, 80 ton çekme gücüne sahip olan römorkörlerle kurtardı. Uzun çalışmalar sonucu, saplandığı yerden çıkartılan gemi, römorklar ile gemi söküm tesisine çekildi.


Öte yandan, kurtarma çalışmalarının yapıldığı sırada gemiden herhangi bir sızıntı olmadığı ve denizde herhangi bir kirlilik oluşmadığı belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    32°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç