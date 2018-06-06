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06 Haziran 2018 17:38

İzmir’de karaya vuran cesedin DNA’sına bakılacak

İzmir’in Karaburun ilçesinde kayalıklarda bulunan ve Hayri Kar’a ait olduğu düşünülen erkek cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

İzmir’de karaya vuran cesedin DNA’sına bakılacak

06 Haziran 2018 17:38


Karaburun’da savcının cesedi incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna getirilen ve geçtiğimiz hafta Ayvalık’ta fırtınadan dolayı batan teknede bulunan Hayri Kar’a ait olduğu düşünülen cesedin kimliğinin belirlenmesi amacıyla DNA testi yapılacak. Cenazeyi teşhis etmek amacıyla Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan ve Kar’ın yakınları da Adli Tıp Kurumunda hazır olarak bulundu. Cesedin Hayri Kar’a ait olduğu kesinleşirse cenaze talihsiz balıkçının memleketi Ayvalık’ta defnedilecek. Bu sabah Karaburun açıklarında kayalıklara vuran cesedin üzerinden Hayri Kar’ın isminin bulunduğu banka kartı çıkmıştı. Balıkçılıkla uğraşan Hayri Kar evli ve 2 çocuk babasıydı.




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