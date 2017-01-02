İzmir’de karşı şeride geçen araç ölüm saçtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

İzmir’in Menderes ilçesinde kendi şeridinden çıkıp karşı şeride geçen araç, kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, kamyonette bulunan 2 kişi hayatını kaybederken karşı şeride geçen aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Kısıkkoy Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gaziemir yönünden Torbalı yönüne giden Tahsin Z. yönetimindeki 07 UM 920 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle orta şeridi aşarak karşı şeride geçti. Tahsin Z. yönetimindeki panelvan tipi araç, karşıdan gelen Emrah Kıynak’ın kullandığı 26 YC 830 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.



2 ölü 1 ağır yaralı

Kazayı görenler 112 Acil ve jandarma ekiplerine bilgi verirken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Emrah Kıynak ile yanında bulunan Yaşar Teneke’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan diğer sürücü Tahsin Z.’ye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kaza nedeni ile Torbalı’dan Gaziemir yönüne araç trafiği bir süre kapalı dururken araçların kaldırılması ile jandarma ekipleri trafiği kontrollü bir şekilde açtı. Kaza ile ilgi jandarma ekipleri soruşturma başlattı.