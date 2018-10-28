İzmir'de konser veren Elif Kaya'dan albüm müjdesi

İzmir'de konser veren başarılı şarkıcı Elif Kaya, albüm müjdesi verdi.

Birbirinden ünlü isimleri kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında sevenleriyle bir araya getiren İzmir Optimum AVM, bu kez yeni kuşağın genç ve başarılı ismi Elif Kaya'yı ağırladı. İlk AVM konserini verdiği için çok heyecanlı olduğunu, Optimum'un yerinin onun için her zaman ayrı olacağını belirten Elif Kaya, önümüzdeki süreçte albüm çıkaracağının da müjdesini verdi. Kaya, "Çok yoğun bir yaz sezonu geçirdik. En kısa zamanda da albüm çıkarmayı planlıyorum. Bu yüzden önümüzdeki aylar kuluçkaya yatabilirim" dedi.

Genç şarkıcı, hayranlarına birbirinden güzel parçalar seslendirdi. Cumhuriyet Bayramı dolasıyla İzmir Marşı'nı söyleyen Elif Kaya, ayrıca Müslüm Gürses'in "Bir Bilebilsen" şarkısı ile de dinleyicilerden tam not aldı. Hayranlarına “Arabesk söylemek yakışıyor mu?” diye soran Kaya, alkışlarla karşılık aldı. Başarılı şarkıcı daha sonra çocuk hayranlarını sahneye davet ederek onlarla dans etti. Elif Kaya, konserin ardından hayranları için imza vererek, onlarla fotoğraf çektirdi.