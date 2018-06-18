İzmir’de korkunç infaz

Olay saat 07.00 sıralarında Ödemiş Birgi yolunda meydana geldi. Ödemiş T Tipi Cezaevi’nde sağlık memuru olarak görev yapan Serdar Kaya, ailesine araba yıkatacağını söyleyerek 35 ZLB 43 plakalı aracına binen Kaya’nın cesedini kuryelik yapan bir vatandaş buldu. Kurye, polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, sağlık görevlisinin kafasından vurulduğu iddia edildi. Savcının incelemesinin ardından Kaya’nın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Evden araba yıkatmak için çıktığını söyleyen talihsiz adamın geçtiğimiz yıl kalp ameliyatı olduğu bildirildi. Evli ve iki çocuk babası Kaya’nın faillerinin yakalanması için jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.