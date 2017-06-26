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İzmir'de Korkutan Yangın
26 Haziran 2017 16:56
İzmir’de korkutan yangın
İzmir-Çeşme Otobanı Urla mevkiindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
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26 Haziran 2017 16:56
Saat 16.00 sıralarında Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor.
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