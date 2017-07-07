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07 Temmuz 2017 15:45

İzmir’de korkutan yangın yerleşim yerlerine ilerliyor

İzmir’in Tire ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yerleşim yerine yakın bir noktada çıkan orman yangını evleri tehdit ediyor.

İzmir’de korkutan yangın yerleşim yerlerine ilerliyor

07 Temmuz 2017 15:45


Edinilen bilgiye göre, İzmir’in Tire ilçesi Başköy Mahallesi’nde yerleşim yerlerine yakın bir nokta olan ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangın rüzgarın etkisiyle bir anda büyümeye başladı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Karadan bir bölüme kadar müdahalede bulunulan yangına havadan ise 1 helikopter müdahalede bulunuyor.


Yangının evlere ve köye sıçramasını önlemek için ekipler havadan ve karadan müdahale ederken, köylüler de yoğun gayret sarf ediyor.




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