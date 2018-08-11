İzmir’de kundaklama şüphesi

Olayda motosiklet kullanılmaz hale gelirken, polis ekipleri motorun kundaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Şemikler Mahallesi 6191 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hikmet Ç.’ye ait park halindeki 09 H 5011 plakalı motosiklette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Motosikletten dumanların ve alevlerin yükseldiğini fark eden çevredekiler vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede motosikletteki yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Olay sonucu motosiklet kullanılmaz hale gelirken, görgü tanıklarının ifadesine göre kimiliği belirsiz bir kişinin yaktığını iddia etti. Bunun üzerine, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.