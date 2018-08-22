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22 Ağustos 2018 16:42

İzmir’de kurban kestikten sonra fenalaşan polis hayatını kaybetti

İzmir’de bir polis memuru kurbanını kestikten sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İzmir’de kurban kestikten sonra fenalaşan polis hayatını kaybetti

22 Ağustos 2018 16:42


İzmir Tire ilçesinde Mehmet Şahin (51) isimli bir vatandaş, Kurban Bayramı’nın ilk günüde kurbanını kesti. İddiaya göre, kurbanını kestikten sonra çocuklarına böbreklerinin ağrıdığını söyleyen Şahin, kendisini hastaneye götürmelerini istedi. Oğulları, Mehmet Şahin’i hemen Tire Devlet Hastanesine kaldırırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Şahin kurtarılamadı.


Kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Mehmet Şahin’in naaşı, Yeniceköy Hamza Ağa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Tire Asri Kabristanlığı’na defnedildi.


Cenaze törenine İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven, Tire İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi, AK Parti Tire İlçe Başkanı M. Selman İçelli ve Şahin’in ailesi ile yakınları katıldı.


Ödemiş Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi, "Mehmet Şahin, teşkilatımızın en iyi memurlarından biriydi. Bayramın mutluluğunu yaşarken acı haberi öğrendik ve şok olduk. Kardeşimin ölüm haberi hepimizi yasa boğdu. Hem şahsım hem de Ödemiş Emniyet Müdürlüğü adına merhum kardeşimize yüce Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Allah geride kalanlar sabır versin” dedi.




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