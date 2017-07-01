İzmir’de kuruldu, şuan 107 şubeye ulaştı

Türkiye’de Ege ve Marmara bölgesi ağırlıklı olmak üzere 103, yurt dışında ise Riyad, Bakü, Hollanda ve Kuzey Kıbrıs şubeleriyle büyümesine devam eden Türk kahve markası, yeni franchiselarla çıtayı yükseltti. Dünyada zincir kahve sektörünün önemli aktörleri arasında olma yolunda ilerleyen firma yöneticisi Murat İşlek, İzmirli bir firma olarak hem ulusal, hem de uluslararası pazarda da Türkiye’nin adını dünyaya duyurmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kendileri için şube sayısının fazla olmasından çok müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesinin önde geldiğini kaydeden İşlek, bunun için sürekli olarak ürün geliştirme çalışmaları yaptıklarını ve personel eğitimlerini de sürekli hale getirdiklerini belirtti.

Türk kültüründe önemli bir yeri olan kahveyi günümüz damak tadına ve dünya trendlerine uygun olarak revize ettiklerini vurgulayan Murat İşlek, "Damak tadına uygun olarak 27 çeşit aromalı Türk Kahvesi ve 20 çeşit de dünya kahvesi bulunuyor. Kahve menülerinin yanı sıra aperatifler, çocuk mönüleri, sandviç, pasta, waffle, fondü, et ve tavuk yemekleri, makarna, salatalar gibi pek çok lezzeti bir arada sunuyoruz. Artık global bir dünyada yaşıyoruz. İnsanların yurt dışında gördükleri ve tecrübe ettikleri ürünleri ülkemizde de sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bilgilerimizi güncel tutmak ve son trendleri takip etmek için sürekli uluslararası fuarlara katılıyoruz” diye konuştu.

Bin 500 kişiye istihdam sağlanıyor

Türkiye’nin pek çok farklı ilinden franchise teklifi aldıklarını kaydeden Murat İşlek, işini seven, işletmeyi ve markayı sahiplenecek partnerlerle yeni lokasyonlarda şubeleşmeye devam edeceklerini dile getirdi.

İşlek, “Franchise almak isteyenlerle anlaşmaya varılıp yer onaylandıktan sonra mimarımız o ile giderek mekanı inceler ve gerekli projeyi çizer. En fazla 60 gün içinde dekorasyonundan mutfağına kadar tüm detaylarıyla anahtar teslim olarak şubeyi teslim ediyoruz. Müşterimiz franchise aldıktan sonra da ürün tedariği ve personel eğitimleriyle ilgili olarak da sürekli iletişim halinde oluyoruz” dedi.

Kahve Deryası Yönetim Kurulu Başkanı Murat İşlek, franchise isteyenler için bu marka altında yeni bir alternatif daha sunduklarını hatırlattı. Şu anda bin 500 kişilik bir istihdam sağladıklarının altını çizen İşlek, 2017 yılı sonunda Türkiye’de 6 şube, bir buçuk yıl içinde ise Arap yarımadasında 10 yeni şube daha kurmak için gerekli anlaşmaları yaptıklarını sözlerine ekledi.