İzmir’de Latin rüzgarı esecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirli sanatseverleri birbirinden farklı konseptlerde ve birbirinden renkli konserlerle buluşturmaya devam ediyor. 12 Mart Pazartesi günü saat 20.00’de prodüktör, aranjör ve piyanist Emir Ersoy, sevilen sanatçılar Keremcem ve Hande Subaşı ile birlikte sahne alacağı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde (AASSM) “RockKuba” albümüyle gönülleri fethedecek.

Bir yıllık çalışmayla rock hitlerini, latin-rock elementleriyle yeniden düzenleyen Emir Ersoy, enerjisi çok yüksek bir performansla izleyici karşısında olacak. Genç sanatçı “Haydi Gel İçelim”, “Cambaz”, “Tastamam”, “Paramparça”, “Resimdeki Gözyaşları”, “Sakın Gelme”, “Ah Yaşamak Var Ya”, “Köprüaltı”, “Sude”, “Sabır” ve “Senden Daha Güzel” gibi çoğumuzun ezbere bildiği şarkıları latin versiyonlarını İzmirliler için seslendirecek.

Daha önce 13 Şubat tarihinde gerçekleşeceği duyurulan konser, Afrin’den gelen şehit haberleri nedeniyle ertelenmişti.

Cem Yılmaz’dan Leyla Lydia Tuğutlu’ya, Sarp Apak’tan Farah Zeynep Abdullah’a, Erkan Kolçak Köstendil’den Gonca Vuslateri’ye, Türkiye’nin en gözde 11 oyuncusu, geçtiğimiz yılın en çok ilgi çeken projelerinden olan Emir Ersoy’un “RocKuba” albümü için bir araya gelmişti.