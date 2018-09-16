İzmir'de mahallelinin 'fuhuş' eylemi

İzmir'in Buca ilçesinde mahallelerinde bulunan 1+1 evlerde fuhuş yapıldığını iddia eden mahalle sakinleri eylem yaptı.

Buca Yıldız Mahallesi 206 Sokak sakinleri, mahallede bulunan 1+1 dairelerde fuhuş yapıldığını öne sürdü. Sokak ortasında fuhuş pazarlığı yapıldığını iddia eden mahalleli, 1+1 dairelerde yerli ve yabancı uyruklu kadınlarla fuhuş yapıldığının altını çizdi. Bu sebeple çok rahatsız olduklarını belirten mahalle sakinleri adına konuşan Ümit Bozbay, “Çevremizde bulunan 1+1 dairelerin pansiyon haline getirip günlük kiralanması sebebiyle mahallede huzurumuz kalmadı. Bu dairelerde çıplak bir vaziyette balkona çıkanlar yüzünden balkonumuza çıkamaz olduk. Çocuklarımız sitenin parkında dahi oynayamıyor. Yabancı uyruklu araçlarla yabancı uyruklu kadınlar bu dairelere getiriliyor. Burayı kiraya veren kişiler bize ve polislerimize saldırma cesareti göstermeye başladılar. Mahalle sakinleri olarak bu dairelerin sahiplerinin belirlenmesini ve dairelerin denetim altına alınmasını istiyoruz” dedi. Basın açıklamasının ardından kalabalık olaysız şekilde dağıldı.