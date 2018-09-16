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İzmir'de makilik alanda çıkan yangın paniğe sebep oldu

İzmir’in Selçuk ilçesinde yerleşim yerine yakın makilik alanda bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle alevler evlere sıçramadan söndürüldü.

İzmir'in Selçuk ilçesinde yerleşim yerine yakın makilik alanda bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle alevler evlere sıçramadan söndürüldü.


Yangın, saat 19.00 sularında Selçuk Atatürk Mahallesinde bulunan makilik alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple makilik alan bir anda tutuşmaya başladı. Alevleri gören çevre sakinleri hemen itfaiye ekiplerine haber verirken, zamanında müdahaleyle alevler daha fazla yayılmadan kontrol altına alındı. Yerleşim yerine oldukça yakın bir mevkide çıkan yangın paniğe sebep olurken, çevre sakinleri alevlere zamanında müdahale ile derin bir nefes aldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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