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26 Kasım 2017 22:29

İzmir’de Masterler maçında kavga çıktı

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi (TMVFL) Ege Grubunda mücadele eden Aliağa Masterler, konuk ettiği Didim Masterleri 1-0 yenerken, maçın son dakikasında olaylar çıktı.

İzmir’de Masterler maçında kavga çıktı

26 Kasım 2017 22:29


Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi (TMVFL) 5 .haftasında Değirmendere Spor tesislerinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçti. İkinci yarının 45’inci dakikasında yeşil beyaz formalı oyuncu Hüseyin’in attığı golle Aliağa Masterler, Didim Masterler karşısında 1-0 öne geçti. Maçın son dakikalarında Didim Masterler oyuncusu Hüseyin faul yapınca, Aliağa Masterler kalecisi Recep rakibine kafa attı. Bu olay üzerine futbolcular sahada birbirine girerken, yedek oyuncuları sahaya girerek kavga eden oyuncuları ayırmaya çalıştı. Kart gören kaleci Recep soyunma odasına ilerlerken, Didim Masterler’dan bir futbolcu yaklaşarak tekme attı. Bunun üzerine sinirlenen taraftarlar ile Didim Masterler oyuncusu ile arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraftarlardan 48 yaşındaki İ.U. tel örgülerin üzerinden sahaya atladı. Yüksekten düşen İ.U. yaralanırken, Didimli futbolcular tarafından darp edildi. Kısa bir süre sonra çıkan kargaşa sona ererken, İ.U. gelen sağlık ekipleri tarafından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaleci Recep’in attığı kafa sonucu yaralanan Didim Masterler oyuncusu Hüseyin de kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı.


Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, hakem tarafından maç tatil edildi.




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