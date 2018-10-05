İzmir'de MaviBahçe Gastronomi Festivali başladı

İzmir'de, MaviBahçe Gastronomi Festivali renkli etkinliklerle başlarken, 7 Ekim'e kadar sürecek festivale ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Festivalin ilk gününde ise profesyonel aşçıların yaptığı yemek ve sunumlar ilgiyle izlendi.

Kente canlılık katan organizasyonlara imza atan MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Gastronomi Festivali; ünlü şeflerden yemek tarifleri, tadımlar, konserler, film ve belgesel gösterimleriyle katılımcıları neşeli bir lezzet yolculuğuna çıkardı.

Workshoplar, söyleşiler ve belgesel gösterimleriyle dolu dolu bir festival olan etkinlik, Macro Center The Backyard'ın spagetti yapımı ve inceliklerini anlatan Ege yöresine ait tam buğdaylı sebzeli makarna workshopuyla başladı. Klasik spagetti yapımının dışına çıkmak ve farklılık oluşturmak isteyen yemekseverler, sağlıklı makarna sunumu sonrasında gerçekleşen tadım etkinliğine katıldı.

İzmir Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Şef Şamil Akşit, Kent Meydanı'nda düzenlediği workshopunda klasik ve sevilen ege lezzetlerini farklı yorumuyla katılımcılara sundu. Akşit tarhanalı enginar ve kinoalı kabak sıyırma yemeği ile izleyicilere sağlıklı Ege lezzetleri tarifleri verdi.

Teras katında gerçekleşen söyleşide konuşan Dr. Dilşen Oktay, Zeytinyağı ve Sağlık konulu konuşmasında zeytinyağı hakkında bilinmeyenleri anlattı. Zeytinin, ağaçlardan sofralarımıza olan yolculuğu ve tüm kullanım alanlarını ifade eden Oktay, katılımcıların sorularını da yanıtladı. Uzman Turist Rehberi Sara Pardo, söyleşisinde çocukluğundan ilham alarak yazdığı ‘Safarat Mutfağı' isimli kitabının öyküsüne de değindi. Pardo, Musevi kültüründen ve Musevi mutfağından da bahsetti.

Öte yandan, öğretim üyesi şef Emrah Köksal Sezgin, 'Modernize Edilmiş Kumru' isimli workshoplarıyla farklı tatları sağlıklı bir menü haline getirmenin yollarına değinirken, balığın ve deniz ürünlerinin lezzetine dayanamayanlar Gold Yengeç Mutfak Şefi İbrahim Kaya tarafından düzenlenen Safran Soslu Bademli Enginarlı Dil Balığı isimli workshopu ise ilgiyle takip etti. Dory's Kitchen&CakeStudio kurucusu, eğitmen ve pasta şefi Melike Bahçeci de, gerçekleştirdiği workshop ve söyleşileri ile izleyicileri bir yolculuğa çıkarttı. Ünlü Şef Rafet İnce, sosyal medya danışmanı İrem İme, Köy Koop Genel Başkanı Neptün Soyer, iş insanı Ayşe Karadan da katılımcılara çeşitli bilgiler verdi.