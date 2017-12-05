İzmir’de mesleki eğitime Hugo Boss desteği

İzmir’deki mesleki eğitime destek olmak isteyen Hugo Boss, Gaziemir’de bulunan Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde giyim atölyesi açtı. Okul-sanayi iş birliği çerçevesinde oluşturulan ve sürekli geliştirilen atölyede, Üretim Teknolojileri öğrencilerine tekstil sektöründeki güncel gelişmeler doğrultusunda uygulamalı eğitimler verildiği bildirildi. Öğrencilerin tekstil sektöründeki en güncel uygulamaları henüz okuldayken öğrenmesi sağlandığı, Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü’nden mezun olan başarılı öğrencilere şirket için işe alım fırsatları sunulduğu ifade edildi. Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü’ne enerji ve dinamizm kazandırdığı belirtilen yeni atölye sınıfının, geçen yıllara oranla bu alanı tercih eden öğrenci sayısında da artışa yol açtığı ifade edilirken, iş birliği, mesleki eğitim yoluyla bölgenin en önemli kalkınma unsurlarından biri olan tekstil sanayisinde rekabetçiliği artırması açısından önem taşıdığı belirtildi.

Atölyede incelemelerde bulunmak üzere okula ziyaret gerçekleştiren Hugo Boss Tekstil Sanayi İnsan Kaynakları Müdürü Ebru Aydın ve Yetenek Kazandırma Birim Yöneticisi Seray Kılınç okul yönetimiyle de bir araya geldi. Şirket heyeti, Okul Müdürü Ümit Onanç, Müdür Yardımcıları Hüsne Çerit, Şehgül Karabulut, Alan Şefi Gülhan Güleç ve öğretmenlerle bir araya gelerek atölyenin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulundular ve desteklerinin süreceğini ifade ettiler. Şirket yetkilileri ayrıca ortaklığın bölgedeki farklı firmalara benzer iş birlikleri kurulması için ilham kaynağı olması temennisinde bulundu.