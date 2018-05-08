İzmir’de Meydana gelen Trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir-Çanakkale Karayolu üzeri Biçerova kavşağında yakınında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, N.Y. yönetimindeki 35 NMT 24 plakalı otomobil, İzmir’den Aliağa yönüne seyir halindeyken Biçerova Tren istasyonu istikametinden gelen O.G. idaresindeki 35 NCG 34 plakalı minibüsle ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan sürücü O.G. ile yolcu A.O. araçtan fırlayarak yola savrulurken, bu sırada 35 NCG 34 plakalı minibüs çarpışmanın şiddetiyle geldiği istikamete dönerek trafik adasını içerisine giren Ö.S . idaresindeki 35 NKL 08 plakalı kamyonetin sol yan tarafından çarptı. Bunun üzerine, Aliağa-İzmir istikametin de bulunan yola geçti. Daha sonra da Aliağa Yönünden İzmir yönüne giden 35 L 1492 plakalı aracın arka kısmından çarparak durdu. Kaza sonucu, sürücü O.G ile minibüste bulunan yolcu A.O yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ekiplerine ihbar etti. Yaralılar, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.