Diğer
Kategoriler
10 Ağustos 2018 15:07

İzmir’de motosiklet refüje girdi: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir’in Konak ilçesinde motosikletin refüje çarpması sonucunda sürücü hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

İzmir’de motosiklet refüje girdi: 1 ölü, 1 yaralı

10 Ağustos 2018 15:07


Olay, dün akşam saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda meydana geldi. Özcan Şahinkaya (20) idaresindeki motosiklet Konak’tan İnciraltı yönüne giderken henüz bilinmeyen bir sebeple yoldan çıktı ve refüje çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler emniyet güçlerine haber verirken, olay yerine sağlık görevlileri de sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından Özcan Şahinkaya ve Eren Lütfü Çakmak (20) İzmir Katıp Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Özcan Şahinkaya kurtarılamadı. Eren Lütfü Çakmak’ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç