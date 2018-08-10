İzmir’de motosiklet refüje girdi: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, dün akşam saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda meydana geldi. Özcan Şahinkaya (20) idaresindeki motosiklet Konak’tan İnciraltı yönüne giderken henüz bilinmeyen bir sebeple yoldan çıktı ve refüje çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler emniyet güçlerine haber verirken, olay yerine sağlık görevlileri de sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından Özcan Şahinkaya ve Eren Lütfü Çakmak (20) İzmir Katıp Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Özcan Şahinkaya kurtarılamadı. Eren Lütfü Çakmak’ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.