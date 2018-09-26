İzmir'de mültecilerin yüzleri şenlikle güldü

Suriye'deki iç savaştan kaçan mültecilerin büyük kısmına ev sahipliği yapan İzmir'de, Dünya Barış Günü kapsamında yapılan şenlik, hem mülteci çocukların hem de ailelerinin yüzünü güldürdü.

Mülteci Destek Derneği (MUDEM) tarafından Dünya Barış Günü kapsamında İzmir ve çevresinde yaşayan mülteciler için şenlik düzenlendi. İnciraltı'nda gerçekleştirilen şenlikte, mülteciler önce hep birlikte kahvaltılarını yaptı daha sonra kendileri için hazırlanan etkinliklere katıldı.

Mülteciler, tiyatro oyunları, uzay çadırında film gösterimi ve konserler gibi birçok etkinlikle keyifli anlar yaşarken, çocuklar da palyaçolar eşliğinde birbirinden güzel oyunlara eşlik etti.

Hem eğitim hem eğlence

Mülteci Destek Derneği olarak ülkesindeki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan mülteciler için birçok proje yaptıklarını belirten Mülteci Destek Derneği Merkez Yöneticisi Ceren Tunalı, "Mültecilerin Türkiye'ye uyumu, onların buradaki hayatını kolaylaştırmak, ülkemizdeki sistemi onlara anlatmak adına yürüttüğümüz projeler var. Bugün de Dünya Barış Günü'nü kutlamak için hizmet verdiğimiz mültecilerle bir araya geldik. Kahvaltı organizasyonumuz var. Ayrıca Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve bizim yaptığımız en önemli konulardan biri sağlık konusunda da geniş katılımlı eğitimler veriyoruz. Burada da sağlık üzerine konuşacağız. Çocuklar için de farklı etkinlikler olacak. Aynı zamanda psikologlarımız ve sosyal çalışanlarımız kadın ve çocuklarla küçük psikososyal etkinlikler yapacağız. Onları düşünmeye itecek küçük toplantılar gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda atölyeler ve çadırlar kurduk. Müzik dinletileri, barkovizyon gösterileri, oyunlar ve birçok etkinlikle günü noktalayacağız” dedi.

"Çok mutluyuz”

Şenliğe katılan mültecilerin ise yüzü güldü. Bir arada kalabalık bir şekilde kahvaltı yapmanın bile kendilerine mutluluk verdiğini dile getiren mülteciler, "Allah Türkiye'den ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Çok mutluyuz burada, ülkemizi özlüyoruz. Bir gün dönmek istiyoruz" diye konuştu.