İzmir’de NATO arazisi yakınında patlama

Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, ilk belirlemeye göre patlamaya ses bombasının neden olduğu belirtildi.

Olay, sabah saat 07.30 sıralarında Gültepe semtindeki NATO arazisi yakınında bulunan bir mezarlıkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, patlama sesini duyan vatandaşlar, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevreyi güvenlik çemberine aldı. Ölen ya da yaralının olmadığı patlamada NATO duvarı hasar gördü. Patlamanın meydana geldiği noktada çukur oluşurken, patlamanın ilk belirlemelere göre ses bombasından kaynaklandığı belirtildi. Polis ekipleri patlamayı gerçekleştiren şahıs veya şahısları belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da patlamanın meydana geldiği noktaya gelerek incelemelerde bulundu.