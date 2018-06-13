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13 Haziran 2018 14:31

İzmir’de nefes kesen kovalamaca

İzmir’de hırsız-polis kovalamacası, bir mahalle sakininin güvenlik kameralarına yansıdı.

İzmir’de nefes kesen kovalamaca

13 Haziran 2018 14:31

Aksiyon sahnelerini aratmayan kovalamacada geçtiğimiz günlerde yemin ederek göreve başlayan bekçiler de asayiş ekiplerine yardımcı oldu.


Olay, geçtiğimiz gece saat 02.00 sıralarında Karabağlar ilçesine bağlı Cennetoğlu Mahallesi 5695 Sokak’ta meydana geldi. Asayiş ekipleri devriye gezerken hırsızlıktan şüphelendiği bir kişiyi kovalamaya başladı. Emniyet güçlerinden motosikletiyle kaçan şüpheli, 5695 Sokak’ta dengesini kaybedip yere düştü. Zanlı daha sonra koşarak uzaklaşmaya başladı. Devrilen motosiklet polis otosunun önünü kapatınca nefes kesen kovalamaca mahalle aralarında devam etti. Asayiş ekiplerine zanlının yakalanması için geçtiğimiz günlerde yemin ederek göreve başlayan bekçiler de yardım ederken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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