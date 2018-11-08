İzmir'de öğrencinin yaşadığı sokak köpeği dehşeti hayatını karartıyordu

İzmir'in Foça ilçesindeki 14 yaşındaki lise öğrencisi, üzerine doğru gelen sokak köpeklerinden kaçarken düşüp başını kaldırıma çarptı ve ağır yaralandı. Önce eski Foça'daki hastaneye kaldırılan, daha sonrada Aliağa'ya sevk edilen lise öğrencisinin beyin kanaması geçirdiği tomografi sonuçlarından ortaya çıkarken, Baş'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Olay, Yeni Foça Mahallesi'nde meydana geldi. Foça Spor Lisesi 9. sınıf öğrencisi Mustafa Şükrü Baş (14), sabah okula arkadaşıyla birlikte yürüyerek gidiyordu. Baş, bu sırada sokak köpeklerinin üzerine doğru havlayarak geldiğini gördü. Köpeklerden korkan 14 yaşındaki öğrenci Baş, bağırarak koşmaya başladı.

Mustafa Şükrü Baş, daha sonrada koşarken ayağı takıldı ve yere düştü. Lise öğrencisi Baş, düşmesiyle de başını sert bir şekilde kaldırıma çarptı. Çevrede bulunan esnaf Hamza Oklu da olaya şahit oldu ve hemen düşen lise öğrencisinin yanına koştu. Sokak köpekleri yerde hareketsiz şekilde yatan çocuğun başına üşüştü. Oklu, sokak köpeklerini çocuğun başından uzaklaştırırken çocuğa da müdahalede bulundu. Baş, konuşmalara ise ilk dakikalarda karşılık vermedi.

Beyin kanaması geçirdi

O sırada tesadüfen yoldan geçen Mustafa Şükrü Baş'ın öğretmeni aracını sağa çekti ve öğrencisini gördü. Öğretmen, hemen öğrencisini aracına bindirerek eski Foça'daki Devlet Hastanesine götürdü. Lise öğrencisi, buradan da Aliağa Devlet Hastanesine sevk edildi. Yapılan muayene sonrası çocuğun çekilen beyin tomografisi sonrası beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Op. Dr. Osman Saffet Doğanay, durumu kritik olan lise öğrencisini hemen ameliyata aldı. 14 yaşındaki öğrencinin yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken, baba Mevlüt Uğur Baş, olaya tepki gösterdi.

Çocuğunun köpeklerin kovalaması sonucu yaralandığını telefonla öğrendikten sonra Antalya'dan apar topar geldiğini söyleyen baba Mevlüt Uğur Baş, "Çocuklarımız burada ikamet ediyor. Annesinden telefon geldi ve apar topar biz Antalya Manavgat'tan buraya geldik. Burada öğrendim çocuğumuzun sokak köpeklerinin kovalaması sonucunda düştüğünü. Beyninde ve kafasında hasar olduğundan burada ameliyata alındı. Ameliyatın iyi geçtiğini öğrendik" dedi.

Sporcuydu, 6 ay veya 1 yıl sahalardan uzak kalacak

Baba Mevlüt Uğur Baş, "Doktor Osman Saffet Doğanay ile Aliağa Devlet Hastanesi çalışanları bizimle çok ilgileniyorlar. Burada hepsine teşekkür ederim. Diğer çocuğumuz da var. Her gün konuşuyoruz. Burada bulunan sokak köpekleri çocukları koşturduğunu ve insanlara saldırdığını söylüyorlar. Burada sokak köpeklerinin çok olduğu için burada bulunan köpeklerin bu çevreden alınarak başka bir yere barınakları konulmasını istiyoruz. Bakılacaksa iyi yerlerde bakılsın. Oğlum Foça Belediyesinde oynayan futbolcudur. Hocaları tarafından beğeniliyor. Fakat 6 ay veya bir sene gibi futbol hayatından bu köpekler yüzünden ayrı kalacak" şeklinde konuştu.

Önlem çağrısı

Mahallede büfe işleten ve lise öğrencisinin yardımına koşan Hamza Oklu da olaya ilişkin şöyle konuştu:

"Ben büfede otururken köpek sesi duydum dışarıya çıktım. Çocuğun arkadaşı üst tarafta idi görüştüm. Oradan baktım diğer çocuk burada yerde yatıyordu ve geldim. Burada köpekler ona havlıyordu. Onları kovalamadım. Geldim çocuğu kaldırdım ve baktım çocuğun hareketleri zayıf, kafasında şişlik var. Bir şey var olduğunu fark ettim. Konuşmaya çalıştım; bana cevap veremedi. İlk esnada sonra öğretmeni geldi. Ona seslendi, 'hocam' dedi. Baktım bir şey yok diye düşündüm; ama varmış. O ara arkadaşına seslendim su getirmesi için çocuğa suyu içirdik. Öğretmen arabayla gelmişti arabayı bindirdik. Eski Foça'ya götürdü. Burada köpekler barınıyor 4-5-6 vardır. Köpekler insanlara havladıklarını gördüm; ama ısırdıklarını görmedim. Çocuğu da ısırmadı" dedi.

Çevredeki bulunan vatandaşlar ise son zamanlarda sokakta bulunan köpeklerin insanlara saldırdıklarını, yetkileri burada gerekli önlemlerin alınması konusunda çağrı yaptı.

Lise öğrenicisi Baş'ın durumunun iyiye gittiği kaydedildi. Doktorlardan alınan bilgiye göre de durumunun normal olarak devam etmesi durumunda tedavisinin normal odaya alınacağı belirtildi.