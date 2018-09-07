Diğer
Kategoriler
07 Eylül 2018 12:25

İzmir’de okul servislerine yüzde 29 zam

Okul servis ücretlerine bu yıl yüzde 12 ile yüzde 25 arasında zamlar uygulanırken, yüzde 29 ile en yüksek oranda zam İzmir’de gerçekleşti.

İzmir’de okul servislerine yüzde 29 zam

07 Eylül 2018 12:25

İzmir Otobüsçüler ve Servis Araçları İşletmeleri Odası Başkanı Hasan Sabri Bostancı, yapılan yüksek zamma rağmen üç büyük şehir arasında en uygun okul servis fiyatlarının İzmir’de olduğunu kaydetti.


2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasına 10 gün kalırken, velileri ve öğrencileri yakından ilgilendiren okul servis ücretleri de belirlendi. İzmir Otobüsçüler ve Servis Araçları İşletmeleri Odası Başkanı Hasan Sabri Bostancı, okul servis ücretlerine akaryakıt fiyatlarındaki artışlar nedeniyle ortalama yüzde 29 zam yapıldığını ifade etti.


Yapılan zamma rağmen üç büyük şehir arasında en uygun okul servis fiyatlarının İzmir’de olduğunun altının çizen Bostancı, "Türkiye genelinde, yüzde 12 ile yüzde 25 arasında servis ücretlerinde zamlar yapıldı. Genel anlamda İzmir’e baktığımız zaman okul servis ücretlerinde yüzde 29 zam yapıldığı görülmekte ancak üç büyük ilde fiyatları yan yana koyduğumuzda en alt rakamın yine İzmir’de olduğunu görmek mümkün” dedi.


Servisçilerin temel ihtiyaçlarının akaryakıt olduğunu kaydeden Bostancı, "Akaryakıta yaklaşık yüzde 41 oranında zam geldi. Bizim fiyat tarifelerimiz ilgili kurumlar tarafından tespit edilen bir fiyat tarifesi ve her araçta bulunması gereken bir fiyat tarifesidir. Fiyatlarımız tavan ücretler veliler ile karşılıklı pazarlık edip bunu daha aşağıya çekebilirler" diye konuştu.



"Özel okullar, 2-3 katı fiyat istiyor”


Belirli bir yönetmelik çerçevesinde okul servis ücretlerinin oluşturulduğunu belirten Bostancı, özel okulların ailelerden daha fazla ücret talep ettiğini belirterek velileri uyardı. Bostancı, "Türkiye’de öğrenci servis taşımacılığı, okul servis araçları yönetmeliği çerçevesinde yapılır özel okul veya resmi okul diye bir ayırım yoktur. Altını çizmek istediğim diğer bir nokta ise özel okulların fiyatlarına bakıldığı zaman bizim fiyatların 2-3 katı olduğunu görebilirsiniz. Bu durumda velileri uyarmak istiyorum. Fiyat tarifesi üzerinde bir ödeme lütfen yapmasınlar ve fiyat tarifesi üzerinde rakamlar velilerden isteniyorsa bulundukları mahallerdeki tüketici hakem heyetlerine gitsinler” ifadelerini kullandı.


İzmirli vatandaşlar ise okul servis ücretlerine yapılan zam oranının, akaryakıta gelen zam ile paralellik gösterdiğine dikkat çekerek, oranın normal olduğunu söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç