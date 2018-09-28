İzmir'de okullara spor malzemesi yardımı yeni eğitim yılında da sürüyor

135 okulun bulunduğu ilçede 2018-2019 eğitim yılında yapılacak yardımlarının ilk durağı Çimentepe Mahallesi'ndeki Başöğretmen İlkokulu oldu.

Konak ilçesinde belediye, okullara yaptığı spor malzemesi yardımını bu yılda devam ettiriyor. 2018-2019 eğitim yılının başlaması ve okulların açılmasıyla beraber yardımlara start veren Konak Belediyesi, yardımlara Çimentepe Mahallesi'ndeki Başöğretmen İlkokulu'ndan tekrar başladı. Okul bahçesinde düzenlenen törene, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, mahalle muhtarları ve veliler katıldı. Başkan Pekdaş'ı okula gelişinde Okul Müdürü Oğuz Keskinkılıç ve öğrenciler üzerinde ‘Okulumuza hoş geldiniz' yazılı dövizlerle karşıladı. Başlatılan ücretsiz spor malzemesi yardımları kapsamında, okulda tüm öğrencilere formanın yanı sıra beden eğitimi derslerinde kullanılmak üzere; futbol, basketbol ve voleybol topu ile atletizm malzemeleri armağan edildi. Minik öğrenciler kendilerine hediye edilen spor malzemeleri karşısında oldukça sevinçli anlar yaşadı.

Törende konuşan Başkan Sema Pekdaş, tüm öğrencilere başarılar diledi. Pekdaş, "Sizlere çok seviyoruz. Başarılı bir öğrenim hayatınız olsun. Ülkemize yaralı insanlar olarak yetişin. Derslerinize iyi çalışın ve bol bol spor yapın, sağlıklı beslenin. Biz de elimizden geldiğince size katkı sağlamaya çalışıyoruz. Size spor malzemeleri getirdik. Sağlıklı olmanın temeli, sağlıklı bir vücuda sahip olmaktır. Bunun için de spor yapmak şart" dedi.

Okul Müdürü Oğuz Keskinkılıç da, Pekdaş'a destekleri için teşekkür etti.