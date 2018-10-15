İzmir'de ölümle burun buruna selfie

Adrenalin bağımlısı 3 genç, İzmir Kültürpark'ta bulunan yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki tarihi paraşüt kulesine çıkarak selfie çekti. Canlarını hiçe sayan gençler, o anları bir de internette paylaştı.

İzmir'de yaşanan olay bu kadarına 'pes' dedirtti. Pavel Smirnov isimdeki bir genç ve yanındaki 2 arkadaşı selfie uğruna 50 metre yüksekliğe çıktı. İzmir'de bir araya gelen gençler, İzmir Paraşüt Kulesi'nin en tepesine çıkarak selfie çekilmek için hazırlıklara başladı. Kulenin kapılarının kilitli olduğunu gören gençleri bu da durduramadı. İp yardımıyla kulenin içine giren Smirnov ve arkadaşları kulenin en tepesine ulaşmak için merdivenleri çıkmaya başladı. Son merdivenin ardından gençler kulenin en üstüne ulaştı. Fakat adrenalin bağımlısı gençleri bu da tatmin etmedi. Pavel Smirnov isimdeki genç, kulenin üstündeki konstrüksiyona tırmanarak adeta ölüme meydan okudu. Kulenin en tepesinde selfie çeken Smirnov, sonrasında aşağıya indi.

Anbean kayıttaydı

Üzerine yerleştirdiği kamerayla yaşananları anbean kaydeden adrenalin bağımlısı genç, bu anları bir de sosyal medya hesabından yayınladı. Adeta ölüme meydan okuyan Smirnov, yaptıkları olayı ‘macera' olarak nitelendirdi. Adrenalin tutkunu genç, “Tekrardan İzmir'den selamlar gençler. Çıkışı ve macerası bir o kadar eğlenceli olan bu kulede selfie almak oldukça zordu ama rahatça alıp aksilik yaşamayarak bitirdik" şeklinde açıklama yazdı.

Ölümle burun buruna selfie videosu kısa sürede çokça izlendi.

İlk vukuatı değilmiş

İzmir Paraşüt Kulesi'nin en tepesine tırmanarak canını hiçe sayan Pavel Smirnov isimli internet fenomeninin daha önce de buna benzer paylaşımlarının olduğu öğrenildi. Adrenalin bağımlısı gencin henüz inşaat halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kulesine çıkıp selfie çektiği bilinirken, Ukraynalı parkur sporcusunun defalarca metrobüs üstünde yolculuk yapıp ve bunları da sayfasında paylaştığı kaydedildi.