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İzmir'de orman yangını

İzmir’in Bergama ilçesi Çakallı Boğaz deresi bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İzmir'in Bergama ilçesi Çakallı Boğaz deresi bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgede yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre, Bergama ilçesinde Örlemiş ile Kızıltepe arasındaki Çakallı Boğaz deresi mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Köylülerin ekiplere haber vermesi üzerine bölgeye 17 arazöz, dört dozer, dört helikopter ve bir uçak sevk edildi. Yangının büyümesinin önlendiği, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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