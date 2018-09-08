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İzmir’de ot yangını paniğe sebep oldu

Alevler kısa sürede kuru otlara sıçrayınca dumandan göz gözü görmedi.



Yangın saat 16.00 sularında Balçova Bakü Caddesi kenarında bulunan kuru otlarda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, otların kuru olması sebebiyle bir anda yayıldı. Alevler yayıldıkça artan duman çevredeki araçları ve çevre sakinlerini olumsuz etkiledi. Yoğun dumandan dolayı göz gözü görmezken, cadde trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun gayretiyle yangın söndürülürken, çevrede bulunan hobi bahçelerine sıçramaması teselli oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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