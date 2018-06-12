İzmir’de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Seyrek -Foça Bağarası karayolu, Seyrek Villa Kent yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fulya B. yönetimindeki 35 KA 7841 plakalı otomobil, Seyrek Mahallesi yönünden Foça ilçesi Bağarası istikametine seyir halinde olduğu sırada, iddiaya göre Villakent sitesi istikametine dönüş yapmak istedi. Bu sırada arkasından gelen Suat K. idaresindeki 35 KF 2799 plakalı kamyonet, Fulya B.’nin kullandığı araca çarptı. Kazada sürücüler Fulya B., Suat K. ve yolcu Kadriye Ayten Balbay yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Menemen Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Yolcu Kadriye Ayten Balbay yapılan müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.