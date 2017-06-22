İzmir’de otomobil yaya çarptı: 1 ölü

Kazada ağır yaralanan talihsiz adam, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde İzmir Çeşme Çevre Yolu Selway Outlet yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayri Arıcı çevre yolunda karşıdan karşıya geçmek isterken, Karabağlar yönünden Balçova istikametine seyir halinde olan 36 yaşındaki Doğan D. idaresindeki 35 UU 499 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Arıcı, ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Talihsiz adam, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Arıcı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Arıcı’nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, Hayri Arıcı’ya çarpan sürücü Doğan D. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.