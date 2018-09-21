İzmir'de otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

İzmir'in Aliağa ilçesinde otomobilin yayaya çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, İzmir-Çanakkale yolu üzerinde Yalı Mahallesi Su iskelesi yakınlarında meydana geldi. İzmir istikametinden Bergama istikametine gitmekte olan İlhan D. (19) yönetimindeki 35 HC 8587 plakalı otomobil, gece saat 01.00 sıralarında İsmail Doğru (42) isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride savrulan Doğru hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü İlhan D.(19) gözaltına alınırken, İsmail Doğru'nun cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.