İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

İzmir’in Aliağa ilçesinde otomobilin yayaya çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Aliağa ilçesinde otomobilin yayaya çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, İzmir-Çanakkale yolu üzerinde Yalı Mahallesi Su iskelesi yakınlarında meydana geldi. İzmir istikametinden Bergama istikametine gitmekte olan İlhan D. (19) yönetimindeki 35 HC 8587 plakalı otomobil, gece saat 01.00 sıralarında İsmail Doğru (42) isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride savrulan Doğru hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü İlhan D.(19) gözaltına alınırken, İsmail Doğru'nun cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.