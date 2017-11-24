İzmir’de parkta oturan bir kişi infaz edildi

Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Örnekköy Mahallesi Yeni Girne pazar yeri yakınındaki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Sinan Soydoğan parkta oturduğu sırada, yanına henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi geldi. İkili kısa bir süre sonra sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, kimliği belirlenemeyen şahıs yanında getirdiği tabancayla Soydoğan’a ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler, Soydoğan’ın başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Zanlı hızla olay yerinden uzaklaşırken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine ihbar etti. İhbarı alan ekipler bölgeye intikal ettiklerinde, Soydoğan’ı yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Bunun üzerine polis, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Soydoğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, polis ekipleri şahsın kimliğini belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, olayı gören vatandaşların da ifadesine başvurdu. Asayiş Şube Müdülüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği, Soydoğan’ı infaz eden zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, Sinan Soydoğan’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.