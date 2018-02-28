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28 Şubat 2018 14:32

İzmir’de petshop’lara sıkı denetim

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ekipleri, İzmir Konak’ta petshop’ları denetledi.

İzmir’de petshop’lara sıkı denetim

28 Şubat 2018 14:32

Denetimlerde 7 adet sultan papağanına el konularak, yasalara uymayan işletmecilere 10 bin 508 lira ceza kesildi.


İzmir’de faaliyet gösteren petshop’larda denetimler artırıldı. Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde Tarihi Kemeraltı Çarşısında bulunan petshop’lar, DKMP ve Gıda Tarın ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa denetime tabi tutuldu. Yapılan denetimlerde hayvanların bakım koşulları, petshopların ruhsatları ve satış yapan şahısların eğitim belgeleri kontrol edildi. Ayrıca denetimlerde, “Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Yönetmeliği”ne aykırı olarak satışı yapılan 7 adet sultan papağanına el konuldu. Yapılan bu denetimlerde işletmelere yasalara aykırı uygulamalardan dolayı ise toplam 10 bin 508 lira idari yaptırım cezası uygulandı.


Hayvanların da bir can taşıdığını ve onları sevmemiz gerektiğinin altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise “Hayvan haklarının korunması konusunda sivil toplum kuruluşları ve belediyelerle birlikte özveri ile çalışıyoruz. Bu hususta gerekli maddi destekleri de sağlıyoruz. Gayemiz el ele vererek hayvanların hayat hakkına sahip çıkmak ve onların hayat şartlarını daha da iyileştirmek. Bu çerçevede hayvan satışı yapan işletmelerdeki kötü koşulları kabul etmemiz mümkün değil. Ekiplerimiz bu işletmelere yönelik denetimlerini sürekli yapıyor. İzmir’de bu denetimler aralıksız sürecek” değerlendirmesinde bulundu.




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