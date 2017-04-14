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14 Nisan 2017 18:21

İzmir’de referandum için seferler artırıldı

16 Nisan Pazar günü yapılacak referandum nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu ulaşım araçları, sabah 03.

İzmir’de referandum için seferler artırıldı

14 Nisan 2017 18:21

30’dan itibaren seferlere başlayacak.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, pazar günü yapılacak referandum nedeniyle, sandık kurulu başkanı ve üyelerinin oy verme düzenini kuracak şekilde sandık mahallerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla toplu ulaşımda seferlerini yeniden düzenledi. ESHOT Genel Müdürlüğüne bağlı otobüsler, İZBAN ve İzmir Metronun bu kapsamında, ilk seferlerine saat 03.30’da başlayacağı bildirildi. İZBAN ise referandum görevlilerin ulaşımını sağlamak amacıyla Aliağa ve Tepeköy’e iki ek sefer düzenleyecek. Yapılan planlamaya göre, Tepeköy’den 03:33 ve 04:33 saatlerinde Aliağa varışlı, Aliağa’dan ise 03:30 ve 04:30 saatlerinde Tepeköy varışlı iki ek sefer yapılacak. Metro’da da Pazar günü seferleri 03:30’da başlayacak; 12.00’ye kadar 10 dakika, 12.00-19.30 arasında ise 6 dakika arayla sefer yapılacak. Yetkililer, seferlerle ilgili 0 232 320 0 320 numaralı ESHOT Halkla İlişkiler Merkezinin çağrı merkezinden destek alabileceğini duyurdu.




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