İzmir’de referanduma yoğun ilgi var

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş için yapılacak 16 Nisan referandumunda her il ve ilçede olduğu gibi İzmir’de de vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren sandığa gitti. Oy kullanma işleminin başladığı saat 08.00 itibariyle önceden belirlenen okullara gelen vatandaşlar, oylarını kullandı. Saatin erken olmasına rağmen, ilginin yoğun olması dikkat çekti. Oy kullanmasının ardından konuşan vatandaşlar, önemli bir gün yaşadıklarını, sonuçların herkese hayırlı olmasını diledi. Bir vatandaş ise herkesi oy kullanmaya davet ederken, farklı bir kişi de okuduğu okulda oy kullanmanın kendisine mutluluk verdiğini söyledi.

İzmir’de 16 Nisan referandumunda, toplam 30 ilçede 3 milyon 101 bin 862 kişi sandık başına gidecek. Vatandaşlar, İzmir’de toplam 9 bin 32 sandıkta oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirecek.