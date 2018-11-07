İzmir'de sabahın 5'inde konut nöbeti

İzmir'de, bir konut firmasının lansman gününde sabahın 5'inde gelen İzmirliler, saat 09.00'da başlayan satış görüşmelerine listeden isimleri okunarak satın aldı. İlk gün bin 94 konutluk projede konutların yüzde 43'ü satılırken, bazı müşteriler dört konut birden satın aldı.

İzmir'de, 30 yıldır konut üreterek ekonomiye destek olan bir inşaat firması, Ataşehir Modern Satış Ofisi'nde düzenlenen kokteylle tanıtmasının ardından satışa çıktı. Satış günü gelip çattığında ise alıcılar, konutları temelden almak için adeta birbirleriyle yarıştı. Bin 94 konutluk projede ekonomik manada kendilerine uygun konutları satın almak isteyen vatandaşlar, sabahın 5'inden itibaren Çiğli'deki satış ofisinde sıraya girdi. Bu durum firma yetkililerini bile şaşırttı. Yoğun ilgi gören konutlardan yüzde 43'ü ise saatler içerisinde satıldı.

Alsancak'ta eşiyle lokanta işleten Serap Gököz, "Firmayı uzun süredir takip ediyorduk. Çocuklarımızla birlikte gelip örnek daireleri gezip tercihimizi yaptık. Güvenilir bir firma olduğu için Ataşehir Modern'den konut aldık. Sağlam bir yerden aldığımı çok iyi biliyorum" şeklinde konuştu.

Konut satın alan Dilek Karakoç ise şöyle konuştu:

"Yıllardır firmayı takip ediyoruz. Bu projeyi kaçırmak istemedik. Daha önce bu evlerde oturan arkadaşlarımız konutlarından çok memnunlar. Firmanın 1, 2, 3 ve 4'ncü projelerinde hiçbir sorun yaşanmadı. Biz de güvenerek geldik".

Gergül İnşaat Kurucusu Abdulkadir Gültekin, yaptığı açıklamada, 850 milyon TL tutarında yatırım yaptıkları projede binin üzerinde kişiye istihdam sağlayacaklarını açıkladı. Gültekin, "Ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçsek bile Türkiye ekonomisine güveniyoruz. Bu yüzden bu yatırımı gerçekleştirmek istedik" dedi.