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27 Kasım 2017 17:45

İzmir’de sağanak yağmur zor anlar yaşattı

İzmir’de akşam saatlerinde başlayan yağmur etkisini artırırken, yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü, trafikte de aksamalar meydana geldi.

İzmir’de sağanak yağmur zor anlar yaşattı

27 Kasım 2017 17:45


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlerdir yaptığı yağış uyarısı tüm yurdu olduğu gibi İzmir’i de etkisi altına aldı. Akşam saatlerinde başlayan yağış, sabah saatlerinde etkisini artırarak devam etti. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, trafikte de aksamalar oluştu. Bazı bölgelerde trafik kilitlendi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.



Yağış aralıklı olarak devam edecek


Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, metrekareye 14 kilogram yağış düştü. Kuvvetli bir yağış beklenmediğini belirten yetkililer, yağmurun bugün ve yarın aralıklı olarak devam edeceği bilgisini verdi.




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