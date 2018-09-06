Sosyal medyada, İzmir Çiğli’de süpermarkette kasaplık yapan bir kişinin şarbon şüphesiyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılması ve hastanenin acil servisinin boşaltılmasına ilişkin çok sayıda paylaşım yapıldı. Konuyla ilgili açıklama İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur’dan geldi. Salnur, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Salnur, sosyal medyadaki bu tür provokatif söylemlerle itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Böyle bir olay söz konusu değildir. Şarbon şüphesiyle hastaneye kaldırılan hasta ve boşaltılan bir hastanemiz yoktur" dedi.