Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 14:50

"İzmir’de şarbon vakası" paylaşımları için rahatlatan açıklama

İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, sosyal medyada ’İzmir’de şarbon vakası’ konusuyla paylaşılan içeriklerin gerçeği yansıtmadığını, şarbon şüphesiyle hastaneye kaldırılan hastaların ve boşaltılan hastanelerin olmadığını belirtti.


06 Eylül 2018 14:50


Sosyal medyada, İzmir Çiğli’de süpermarkette kasaplık yapan bir kişinin şarbon şüphesiyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılması ve hastanenin acil servisinin boşaltılmasına ilişkin çok sayıda paylaşım yapıldı. Konuyla ilgili açıklama İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur’dan geldi. Salnur, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Salnur, sosyal medyadaki bu tür provokatif söylemlerle itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Böyle bir olay söz konusu değildir. Şarbon şüphesiyle hastaneye kaldırılan hasta ve boşaltılan bir hastanemiz yoktur" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç