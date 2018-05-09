İzmir’de sayım başladı

Büyükşehir, elde edilen verileri yeni projelerde değerlendirecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi “Bisiklet kenti” olma yolunda önemli projelere imza atmaya devam ediyor. Kentin 6 farklı noktasına kurulan “bisikletli ve yaya sayım totemleri” ile bundan sonra yürütülecek çalışmalar için önemli istatistik bilgilerinin toplanması hedefleniyor. Kentin bisikletli ve yayalar tarafından yoğun olarak kullanıldığı 1. Kordon, 2. Kordon, Çiğli, Konak, Göztepe ve Turan bölgelerinde kurulumları tamamlanarak faaliyete geçen totemler sayesinde, İzmir’deki bisiklet kullanımının da teşvik edilmesi de hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı 61 kilometrelik bisiklet yolu ve kiralık bisiklet sistemi BİSİM’in devreye girmesiyle birlikte, İzmir’deki bisiklet kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Yeni projelerle çevreci ve sağlıklı ulaşım aracı bisikletin daha da yaygınlaştırılması için yoğun tempoda çalışan Belediye, “bisikletli ve yaya sayım totemleri” sayesinde, bisiklet sürücülerine ayrılmış kulvarlar, özel yapılmış bisiklet yolları ve yayalar ile bisikletlilerin ortak yararlandığı yollarda bisiklet kullananların sayılarını tespit ederek bu verileri yeni projelerde değerlendiriyor.