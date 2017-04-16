İzmir’de seçim torbaları dağıtıldı

İzmir Kültürpark içerisinde bulunan seçim merkezindeki seçim torbaları saat 05.00 sıralarında sandık görevlilerine teslim edildi. Seçim torbalarını alan sandık görevlileri, içerisinde zarf, oy pusulası, tercih mührü, sandık mührü ve tutanak gibi malzemeler bulunan seçim torbalarını 9 bin 32 sandık için hazırlamak üzere görevli oldukları okulların yolunu tuttu. Tüm Türkiye’de saat 08.00’da başlayacak olan Anayasa değişikliği seçimini, İzmir’de 3 milyon 101 bin 862 seçmen beklemeye başladı. Oy verme işlemenin sona ermesinin ardından torbalar İl Seçim Kurulu’na teslim edilecek.