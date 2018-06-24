İzmir’de seçim zaferiyle AK Parti’ye akın ettiler

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekili Seçim sonuçları açıklanmaya devam ederken AK Parti’nin başarısı İzmir’de de büyük coşku oluşturdu. Ellerine Türk bayrağını alan vatandaşlar akın akın AK Parti İzmir İl Başkanlığı’na geldi. Parti önünde kurulan dev ekrandan yansıtılan görüntüler ve parti şarkıları eşliğinde büyük coşku yaşayan partililer, zaferi kutlamaya başladı.

Öte yandan İzmir 1. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı Başbakan Binali Yıldırım’ın da parti önündeki kalabalığa canlı bağlantı yaparak seslenmesi bekleniyor.

"Hedef 2019 İzmir Büyükşehir Belediyesi"

Alanda toplananlara hitaben AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de balkon konuşması yaptı. "Helal olsun size" diye kalabalığa hitap eden Şengül, "Hedef 2019 İzmir Büyükşehir Belediyesi. Hep beraber. Bize yakışan sağduyu, hoşgörü. Onlar bize ne kadar nefretle ötekileştirirlerse ötekileştirsinler biz dik duracağız. Herkesi kucaklayacağız. Biz hep beraber Türkiye’yiz. Durmak yok yola devam. İzmir sizi seviyoruz. Helal olsun size" dedi.