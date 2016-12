İzmir’de ’Şehitlere Saygı, Teröre Lanet’ yürüyüşü

İzmir’de Kamu-Sen tarafından ’Şehitlere Saygı, Teröre Lanet’ yürüyüşü düzenledi.

Kamu-Sen üyesi yaklaşık 300 kişi, ’Şehitlere Saygı, Teröre Lanet’ yürüyüşü için Konak Meydanı’nda toplandı. Grup ellerinde Türk bayraklarıyla ’Bu millet teröre diz çökmeyecek’, ’Şehidim hakkını helal et bize’, ’Hepimiz Mehmediz, PKK’yı yeneriz’, ’Ne mutlu Türk’üm diyene’ sloganları atarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Burada grup, şehit olan güvenlik güçleri için bir dakikalık saygı duruşunda bulunduktan sonra hep bir ağızdan İstiklal Marşını okudu.



“Bu ülkenin bölünmesine müsaade etmeyeceğiz”

Grup adına konuşan Kamu-Sen İzmir İl Temsilcisi Ahmet Doğruyol, ’’Son günlerde, insanlıktan nasibini almamış, eli kanlı alçakların kahpece planladıkları eylemlerde patlayan bombalar ülkemizin her bir köşesindeki ocaklara ateş düşürmüştür. Her bir hain saldırıdan sonra kaybettiğimiz canlarımız, ardında bıraktığı anne, baba, kardeş, eş ve evlatlarının gönüllerimizde yarattığı ızdırap milletimizi derin bir infiale sürüklemekte, maalesef, bir acıyı yaşamadan, başka bir şehit acısıyla yüreklerimiz yanmaktadır. Bu acıların tarifi yok; Türk milleti olarak bizler, yüzyıllardır çetin bir mücadelenin içindeyiz. Bu millet, tarih boyunca en hayasız saldırıların, en hain tuzakların, kahpeliklerin, ihanetlerin hedefi olmuştur. Biz biliyoruz ki, bu milletin yolu Hak yoludur, adalet yoludur, hakikat yoludur. Türk milletini bu yoldan döndürmek isteyen, hakkı mağlup edip, yanlışı hakim kılmak için hainlerin gerçekleştirdiği saldırılar, kurdukları tuzaklar, ebediyete dek sürüp gidecektir. Biz tarih boyunca, bu coğrafyayı vatan yaparken çok büyük acılar yaşamış büyük bir ecdadın torunlarıyız. Büyük bedeller ödeyerek bu toprakları vatan yaptık. Bu ülkeyi kimseye bırakmaya niyetimiz yok, bu sebeple milli birlik ve beraberliği yeniden sağlayarak geleceğe emin adımlarla yürümek zorundayız. ‘Biz, hep birlikte Türk milletiyiz’ anlayışıyla hareket ederek, bu ülkenin bölünmesine, kardeşler arasında husumet tohumları ekilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Tanklarıyla, toplarıyla, kahpe tuzaklarıyla gelsinler, bu vatan yaşayacak, bu devlet yaşayacak, bu millet yaşayacak. Büyük Türk milleti olarak zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyada var olmanın ön şartı birlik olmaktır. Bu güzel vatanı, evlatlarımıza barış içinde teslim etmenin anahtarı kardeşliğimizi korumaktan geçmektedir. Hainler, iç ve dış düşmanlarımız şunu iyi bellesin; her patlayan bomba, her şehidimiz, akan her şehit kanı, gözümüzden süzülen her damla yaş bizi birbirimize biraz daha yaklaştırmaktadır. Bilesiniz ki; vatana ihanetin bedeli olmaz, er ya da geç bedeli olur’’ dedi.

Daha sonra şehitler için dua okundu. Duanın ardından grup, görevli çevik kuvvet polislerine karanfil dağıttı.