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04 Aralık 2017 21:45

İzmir’de seyir halindeki araca silahlı saldırı: 1 yaralı

İzmir’in Selçuk ilçesinde seyir halindeki araca silahla ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı.

İzmir’de seyir halindeki araca silahlı saldırı: 1 yaralı

04 Aralık 2017 21:45


Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Efes Sanayi Sitesi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Murat K.’nın (38) kullandığı 09 JF 284 plakalı araca, karşı yönden gelen Süleyman K. (35) idaresindeki araçtan silahla 6 el ateş açıldı. Süleyman K.’nın silahından çıkan merminin isabet etmesi ile yaralanan Murat K., ambulansla Selçuk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan Murat K., daha sonra İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayın ardından kaçan Süleyman K., Selçuk Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Zeytinköy yolu üzerinde suç aleti silahla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.




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