İzmir’de sıcak hafta sonu

Ayak Yarışı İzmir’de sıcak havaya rağmen yapıldı.

ayağı İzmir Ülkü Park Yarış Pistinde 64 sporcunun katılımıyla düzenlendi. İddialı pilotların nefes kesen çekişmelerine sahne olan yarışta sıcak havaya rağmen sporcular büyük bir performans gösterdi. Hızlı pilotların yarıştığı TMFGP 1000 sınıfında Burak Albayrak ilk sırada yer aldı. Albayrak’ın arkasından Murat Düvenci ikinci, Altuğ İnan ise üçüncü sırada yer aldı. TMFGP600 sınıfında ise Ali Efe Yeğin damalı bayraktan ilk sırada geçti. Bu sınıfta İbrahim Yıldız ikinci, Adil İnanlı da üçüncü oldu.