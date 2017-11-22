İzmir’de silahlı çatışma: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Yeni Mahalle Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup, Eski Havaalanı Caddesi’nde karşılaştı. Otomobilleri ile seyir halinde olan iki grup, birbirlerine ateş açmaya başladı. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar, olay yerinden kaçarken polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. İki grup arasında çıkan çatışmada, 35 HD 0774 plakalı otomobilin sürücüsü olduğu öğrenilen 31 yaşındaki Ümmet Hüseyin Karaca olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan 26 yaşındaki Mustafa Gök ile Eren Gök ise ağır yaralanırken, saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaştı.Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, saldırganların K.Ü. ile R.Ü. olduğunu tespit etti. Geniş çaplı arama çalışması yürüten ekipler, kısa bir süre sonra 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şüpheliler, hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. Eski Havaalanı Caddesi’ni trafiğe kapatan polis ekipleri, olayın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu. Ayrıca, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Karaca’nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.