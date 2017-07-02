Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2017 06:00

İzmir’de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir’in Konak ilçesinde, 31 yaşındaki Seyit Değirmenci ve arkadaşı 32 yaşındaki Sinan E.

İzmir’de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

02 Temmuz 2017 06:00

evden çıktıkları sırada silahlı saldırıya uğradı. Değirmenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Sinan E. ise hafif yaralandı.


Olay, dün akşam saatlerinde Saygı Mahallesi 2657 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyit Değirmenci ve arkadaşı Sinan E. evden çıktıkları sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna kurşun isabet eden Değirmenci ve Sinan E. kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören mahalle sakinlerini durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Değirmenci ve Sinan E., ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Seyit Değirmenci yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda hafif yaralanan Sinan E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Değirmenci’nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
41
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    41°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 8 ŞEVVÂL 1438
  • 02 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:36
  • Güneş :05:45
  • Öğle :13:26
  • İkindi :17:21
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:38
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!