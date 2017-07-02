İzmir’de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

evden çıktıkları sırada silahlı saldırıya uğradı. Değirmenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Sinan E. ise hafif yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Saygı Mahallesi 2657 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyit Değirmenci ve arkadaşı Sinan E. evden çıktıkları sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna kurşun isabet eden Değirmenci ve Sinan E. kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören mahalle sakinlerini durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Değirmenci ve Sinan E., ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Seyit Değirmenci yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda hafif yaralanan Sinan E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Değirmenci’nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor